Spectacle Le magicien des couleurs Salle Fraboulet Saint-Pair-sur-Mer
Spectacle Le magicien des couleurs Salle Fraboulet Saint-Pair-sur-Mer mardi 12 mai 2026.
Saint-Pair-sur-Mer
Spectacle Le magicien des couleurs
Salle Fraboulet 121 Allée Lecourtois Saint-Pair-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 18:15:00
fin : 2026-05-12 19:00:00
Date(s) :
2026-05-12
Dans la nuit des temps, il y a longtemps, très longtemps, les couleurs n’existaient pas… presque tout était gris et ce qui n’était pas gris était noir. Grâce au talent d’un magicien les premières couleurs font leur apparition l’une après l’autre. Mais un monde tout en bleu rend les habitants de ce monde tristes, tandis que le jaune les électrise, et le rouge les met en colère…Le magicien comprend alors qu’il faut d’autres couleurs pour que les sentiments s’expriment en harmonie.
Ouvert à tous, dès 3 ans, sur inscription. .
Salle Fraboulet 121 Allée Lecourtois Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 90 41 22 mediatheque@saintpairsurmer.fr
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English : Spectacle Le magicien des couleurs
L’événement Spectacle Le magicien des couleurs Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Granville Terre et Mer
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