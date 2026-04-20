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Spectacle Le magicien des couleurs Salle Fraboulet Saint-Pair-sur-Mer

Spectacle Le magicien des couleurs Salle Fraboulet Saint-Pair-sur-Mer

Spectacle Le magicien des couleurs Salle Fraboulet Saint-Pair-sur-Mer mardi 12 mai 2026.

Lieu : Salle Fraboulet

Adresse : 121 Allée Lecourtois

Ville : 50380 Saint-Pair-sur-Mer

Département : Manche

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Heure de début : 18:15:00

Tarif :

Saint-Pair-sur-Mer

Spectacle Le magicien des couleurs

Salle Fraboulet 121 Allée Lecourtois Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 18:15:00
fin : 2026-05-12 19:00:00

Date(s) :
2026-05-12

Dans la nuit des temps, il y a longtemps, très longtemps, les couleurs n’existaient pas… presque tout était gris et ce qui n’était pas gris était noir. Grâce au talent d’un magicien les premières couleurs font leur apparition l’une après l’autre. Mais un monde tout en bleu rend les habitants de ce monde tristes, tandis que le jaune les électrise, et le rouge les met en colère…Le magicien comprend alors qu’il faut d’autres couleurs pour que les sentiments s’expriment en harmonie.
Ouvert à tous, dès 3 ans, sur inscription.   .

Salle Fraboulet 121 Allée Lecourtois Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 90 41 22  mediatheque@saintpairsurmer.fr

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English : Spectacle Le magicien des couleurs

L’événement Spectacle Le magicien des couleurs Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Granville Terre et Mer

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