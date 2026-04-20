Saint-Pair-sur-Mer

Démonstration de dentelle aux fuseaux

40 Place de la Gare Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:30:00

fin : 2026-05-20 12:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Venez à la rencontre de Paulette Lepesant qui vous partagera sa passion pour la dentelle aux fuseaux. Du fil de toutes les couleurs, des fuseaux et du savoir-faire…vous découvrirez les gestes qui donnent vie à ces œuvres et vous pourrez admirer quelques-unes de ses réalisations.

Entrée libre. .

40 Place de la Gare Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 90 41 22 mediatheque@saintpairsurmer.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Démonstration de dentelle aux fuseaux

L’événement Démonstration de dentelle aux fuseaux Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Granville Terre et Mer