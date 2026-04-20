Démonstration de dentelle aux fuseaux Saint-Pair-sur-Mer
Démonstration de dentelle aux fuseaux Saint-Pair-sur-Mer mercredi 20 mai 2026.
Saint-Pair-sur-Mer
Démonstration de dentelle aux fuseaux
40 Place de la Gare Saint-Pair-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:30:00
fin : 2026-05-20 12:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Venez à la rencontre de Paulette Lepesant qui vous partagera sa passion pour la dentelle aux fuseaux. Du fil de toutes les couleurs, des fuseaux et du savoir-faire…vous découvrirez les gestes qui donnent vie à ces œuvres et vous pourrez admirer quelques-unes de ses réalisations.
Entrée libre. .
40 Place de la Gare Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 90 41 22 mediatheque@saintpairsurmer.fr
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English : Démonstration de dentelle aux fuseaux
L’événement Démonstration de dentelle aux fuseaux Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Granville Terre et Mer
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