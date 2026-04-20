Saint-Pair-sur-Mer

Exposition Les couleurs

40 Place de la Gare Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-05

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-05

Les couleurs font partie de notre quotidien elles influencent nos émotions, nos perceptions et même nos comportements. Présentes dans la nature, les livres ou les œuvres d’art, elles constituent un véritable langage visuel. Entrez dans le monde des couleurs et découvrez leur signification.

Entrée libre pour tous aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .

40 Place de la Gare Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 90 41 22 mediatheque@saintpairsurmer.fr

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English : Exposition Les couleurs

L’événement Exposition Les couleurs Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Granville Terre et Mer