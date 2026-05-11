Saint-Pair-sur-Mer

Festival Photonomie

459 Route de Lezeaux Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

PHOTONOMIE comme gastronomie partage et art de déguster avec plaisir et gourmandise en apportant un autre regard sur la photographie.

L’association PHOTONOMIE organise tous les ans, chaque week-end de Pentecôte, un festival de photographie contemporaine. La 2e édition s’ouvrira samedi 23 mai à 11h30 sur un vernissage en musique, animé par le DUO François CHESNEL et Samuel BELHOMME , une complicité piano-trompette développée depuis plus de 30 ans .

Venez découvrir ou savourer à votre guise les oeuvres de 12 photographes aux sources créatives très variées. Le nombre limité d’artistes permet d’offrir à chaque exposant son propre espace, tout en aérant et fluidifiant la circulation de l’ensemble afin d’amener le visiteur à notre coin détente, installé avec l’aide d’Emmaüs, pour lui donner envie d’y passer du temps.

Cette année nous aurons le plaisir d’accueillir : Aude ASSELIN, Guy BUHRY, Isabelle CARAËS, Christophe CHAUVIN, Eric DELOUCHE, Nicolas EVARISTE, Martine GILOPPÉ, Xavier LAUDRAIN, Florence LEQUESNE, Jean-François PIERSON, Philippe QUELVENNEC, Paul VANCASSEL.

Ce projet a bénéficié du soutien financier du Casino JOA dans le cadre de son engagement pour les animations culturelles et artistiques locales. .

459 Route de Lezeaux Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 83 65 14 86 photonomiefestivalphoto@gmail.com

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English : Festival Photonomie

L’événement Festival Photonomie Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Granville Terre et Mer