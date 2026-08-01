Informations pratiques

Saint-Palais

Concert d’orgue

Eglise Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 16:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Concert d’orgue par les organistes locaux à l’église Sainte-Marie-Madeleine. .

Eglise Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine saintpalais@otpaysbasque.com

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English : Concert d’orgue

L’événement Concert d’orgue Saint-Palais a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque