UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Palais

Concert d’orgue Saint-Palais

dimanche 9 août 2026 · Saint-Palais

Concert d’orgue Saint-Palais

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Eglise
Ville
64120 Saint-Palais
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Saint-Palais

Concert d’orgue

Eglise Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 16:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Concert d’orgue par les organistes locaux à l’église Sainte-Marie-Madeleine.   .

Eglise Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   saintpalais@otpaysbasque.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert d’orgue

L’événement Concert d’orgue Saint-Palais a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques)