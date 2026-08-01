AGENDA · Saint-Palais
Concert d’orgue Saint-Palais
dimanche 9 août 2026 · Saint-Palais
Informations pratiques
Saint-Palais
Concert d’orgue
Eglise Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 16:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Concert d’orgue par les organistes locaux à l’église Sainte-Marie-Madeleine. .
Eglise Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine saintpalais@otpaysbasque.com
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English : Concert d’orgue
L’événement Concert d’orgue Saint-Palais a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque
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