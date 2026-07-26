Informations pratiques

Saint-Palais

Spectacle de danse basque Bithindarrak

Place du Foirail Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Spectacle de danse basque par le groupe Bithindarrak. .

Place du Foirail Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 71 78 saintpalais@otpaysbasque.com

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English : Spectacle de danse basque Bithindarrak

L’événement Spectacle de danse basque Bithindarrak Saint-Palais a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque