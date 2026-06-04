Concert d’orgue église Notre-Dame Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Concert d’orgue

église Notre-Dame Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 17:00:00

fin : 2026-07-11 19:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Concert d’orgue en l’église Notre-Dame de Villedieu-les-Poêles par Svitlana Fedotova à 17h.

Spectacle de plein air à 18h, place de la mairie à 18h présentation et initiation aux danses tziganes et orientales, concert du Big Band .

En cas de pluie, spectacle dans la salle du Pussoir. .

église Notre-Dame Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie oxana.ahmetova@gmail.com

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English : Concert d’orgue

L’événement Concert d’orgue Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Villedieu-les-Poêles