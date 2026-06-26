Olargues

CONCERT D’ORGUES

Eglise St Laurent Olargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Vendredi d’orgue à partir de 18h.

La chance et le plaisir d’accueillir à nouveau cet organiste allemand qui, habitué aux grandes orgues, se fait un plaisir de retrouver le petit bijou qu’est l’orgue de l’église d’Olargues classé Monument Historique.

Bernd SCHERERS (Berlin, Allemagne)

La chance et le plaisir d’accueillir à nouveau cet organiste allemand qui, habitué aux grandes orgues, se fait un plaisir de retrouver le petit bijou qu’est l’orgue de l’église d’Olargues classé Monument Historique.

Charles Piroye La Royale

Antonio Martín y Coll Obra de 1° tono de medio registro de mano derecha

Johann Sebastian Bach Chaconne en sol mineur BWV 1179

Carlos Seixas Sonata en sol mineur

Carl Philipp Emanuel Bach Cinq Flötenuhrstücke (pièces pour horloge musicale)

José Lidón Sonata de 1° tono

François Benoist Offertoire

Hector Berlioz Toccata

Déodat de Sévérac Petite Suite Scholastique

Louis Raffy Toccata

Libre participation .

Eglise St Laurent Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 06 65

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English : CONCERT D’ORGUES

Organ Friday starting at 6 p.m.

We are delighted and honored to once again welcome this German organist, who, though accustomed to playing large organs, is thrilled to return to the little gem that is the organ at the Church of Olargues, a designated Historic Monument.

L’événement CONCERT D’ORGUES Olargues a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC