Olargues

RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES D’ÉPOQUE

Place Laissac & av. de la Gare Olargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Rendez-vous à Olargues pour un rassemblement convivial de véhicules anciens à 2 et 4 roues. Au programme accueil des passionnés, exposition de modèles d’époque et superbe balade de l’après-midi dans les Hauts Cantons.

Les passionnés de belles mécaniques ont rendez-vous à Olargues pour une journée dédiée aux véhicules d’époque à 2 et 4 roues. Dès le matin, l’accueil chaleureux des exposants donne le coup d’envoi de cette manifestation conviviale. C’est l’occasion idéale pour admirer des modèles de collection et échanger entre passionnés ou simples curieux dans le cadre enchanteur de l’un des Plus Beaux Villages de France. L’après-midi, place à l’action avec une grande balade commentée ou libre dans les paysages pittoresques des Hauts Cantons. Un rendez-vous incontournable pour s’émerveiller devant le patrimoine roulant et partager un moment festif en famille ou entre amis. .

Place Laissac & av. de la Gare Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 70 79

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English : RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES D’ÉPOQUE

Join us in Olargues for a friendly gathering of vintage two- and four-wheeled vehicles. On the agenda: a welcome for enthusiasts, an exhibition of vintage models, and a wonderful afternoon drive through the Hauts Cantons.

L’événement RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES D’ÉPOQUE Olargues a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC