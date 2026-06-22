Informations pratiques

Olargues

BALADE CONTÉE LES MURMURES DE LA FORÊT

Avenue du Champ des Horts Olargues Hérault

Tarif : 11 – 11 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Une balade contée et poétique en forêt au départ d’Olargues. Une invitation au calme et au vagabondage de l’esprit pour écouter les bruits de la nature, le chant de l’eau et des histoires merveilleuses.

Les bruits de la forêt et le clapotis de l’eau ont toujours été source d’inspiration pour les esprits enclins au vagabondage. Le temps d’un instant suspendu en pleine nature, posez-vous et laissez les contes et légendes vous imprégner de leur magie avant de reprendre les chemins vers la réalité. Menée par les animateurs du Centre Cebenna, cette agréable promenade offre une reconnexion unique et sensible à notre environnement, idéale pour petits et grands rêveurs. Inscription obligatoire, places limitées. .

Avenue du Champ des Horts Olargues 34390 Hérault Occitanie

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English : BALADE CONTÉE LES MURMURES DE LA FORÊT

A storytelling and poetic walk through the forest, starting from Olargues. An invitation to find peace and let your mind wander as you listen to the sounds of nature, the song of the water, and wonderful stories.

L’événement BALADE CONTÉE LES MURMURES DE LA FORÊT Olargues a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC