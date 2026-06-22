BALADE VTT LE SENTIER DES CORNES Olargues
BALADE VTT LE SENTIER DES CORNES Olargues mercredi 5 août 2026.
Olargues
BALADE VTT LE SENTIER DES CORNES
Avenue du Champ des Horts Olargues Hérault
Tarif : 11 – 11 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Une randonnée guidée en VTT sur le sentier des Cornes à Olargues. Découvrez un parcours rythmé entre panoramas exceptionnels sur le village et descentes à travers les vignobles plongeant vers le Prieuré de Saint-Julien.
Prêts pour une échappée sportive et contemplative ? Au fil des coups de pédales, laissez-vous surprendre par la beauté des paysages de notre vallée. Ce parcours exclusif vous offre des points de vue grandioses sur le village d’Olargues et ses vignobles typiques plongeant vers le majestueux Prieuré de Saint-Julien. Une balade cyclable rythmée où l’effort physique se mêle à l’émerveillement des yeux, invitant au vagabondage de l’esprit.
Inscription obligatoire
Places limitées. .
Avenue du Champ des Horts Olargues 34390 Hérault Occitanie
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English : BALADE VTT LE SENTIER DES CORNES
A guided mountain bike tour on the Cornes trail in Olargues. Discover a route that alternates between exceptional panoramic views of the village and descents through the vineyards leading down to the Priory of Saint-Julien.
L’événement BALADE VTT LE SENTIER DES CORNES Olargues a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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