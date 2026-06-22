BALADE EN BORD DE RIVIÈRE DE L’EAU À LA PIERRE Olargues
mercredi 29 juillet 2026 · Olargues
Informations pratiques
Olargues
BALADE EN BORD DE RIVIÈRE DE L’EAU À LA PIERRE
Avenue du Champ des Horts Olargues Hérault
Tarif : 11 – 11 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Une balade rafraîchissante sur la Voie Verte à Olargues pour suivre le cours du Jaur. Découvrez l’histoire géologique et patrimoniale de la vallée, de l’emblématique Pont du Diable jusqu’au jaillissement de la source du Fréjo.
Suivez le cours du Jaur et laissez-vous conter les secrets d’une vallée sculptée par le temps. Du légendaire Pont du Diable jusqu’au jaillissement spectaculaire de la source du Fréjo, cette agréable promenade le long de la Voie Verte vous dévoile l’étroite relation qui unit l’élément aquatique à la roche locale. Une véritable remontée aux sources, idéale pour concilier la fraîcheur des bords de l’eau, la richesse de notre histoire et la beauté de paysages préservés. Inscription obligatoire. .
Avenue du Champ des Horts Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 88 00
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English : BALADE EN BORD DE RIVIÈRE DE L’EAU À LA PIERRE
A refreshing stroll along the Olargues Greenway, following the course of the Jaur River. Discover the valley’s geological and cultural history, from the iconic Pont du Diable to the source of the Fréjo.
L’événement BALADE EN BORD DE RIVIÈRE DE L’EAU À LA PIERRE Olargues a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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