Olargues

BALADE NATURE LE CHÂTAIGNIER, GÉANT DE NOS FORÊTS !

Avenue du Champ des Horts Olargues Hérault

Tarif : 11 – 11 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Une balade nature captivante à la rencontre du châtaignier. Découvrez les secrets de cette culture séculaire, son rôle agricole majeur et l’impact de cet arbre légendaire sur l’identité et les paysages de notre vallée

Véritable symbole de survie et pilier de l’économie locale, l’ arbre à pain a profondément marqué l’identité de notre vallée.

Au cours de cette balade thématique, plongez au cœur d’une culture séculaire et laissez-vous conter l’histoire de ce végétal majestueux qui continue de veiller sur notre territoire. Une immersion passionnante et accessible à tous, idéale pour lier la richesse de notre patrimoine naturel à notre héritage agricole.

Inscription obligatoire, places limitées. .

Avenue du Champ des Horts Olargues 34390 Hérault Occitanie

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English : BALADE NATURE LE CHÂTAIGNIER, GÉANT DE NOS FORÊTS !

A captivating nature walk to discover the chestnut tree. Discover the secrets of this centuries-old tradition, its major role in agriculture, and the impact of this legendary tree on the identity and landscapes of our valley.

L’événement BALADE NATURE LE CHÂTAIGNIER, GÉANT DE NOS FORÊTS ! Olargues a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC