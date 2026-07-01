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AGENDA · Olargues

MARCHÉ NOCTURNE Olargues

lundi 27 juillet 2026 · Olargues

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Adresse
Champ des Horts
Ville
34390 Olargues
Département
Hérault
Tarif

Olargues

MARCHÉ NOCTURNE

Champ des Horts Olargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-27

Dans le cadre du festival Dégustons l’été Marché nocturne avec des producteurs et des artisans locaux, des concerts et une restauration sur place.
Marché nocturne avec des producteurs et des artisans locaux, des concerts et une restauration sur place.   .

Champ des Horts Olargues 34390 Hérault Occitanie   lepmp@mailo.com

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English :

As part of the %AB D%E9gustons l?%E9t%E9 %BB festival: A nighttime market featuring local producers and artisans, concerts, and on-site dining.

L’événement MARCHÉ NOCTURNE Olargues a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC

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