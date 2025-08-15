CONCERT D’ORGUES Olargues
CONCERT D’ORGUES Olargues vendredi 17 juillet 2026.
Olargues
CONCERT D’ORGUES
Eglise St Laurent Olargues Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Vendredi d’orgue à partir de 18h.
Après son brillant concert en 2024, qui n’aurait pas envie de réentendre à Olargues le titulaire de l’orgue Cavaillé-Coll de l’église de l’Immaculée Conception à La Grand’Combe !
Christophe SMIT (La Grand’Combe)
Après son brillant concert en 2024, qui n’aurait pas envie de réentendre à Olargues le titulaire de l’orgue Cavaillé-Coll de l’église de l’Immaculée Conception à La Grand’Combe !
Vierne Tournemire Fleury Dupré
Libre participation .
Eglise St Laurent Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 06 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CONCERT D’ORGUES
Organ Friday starting at 6 p.m.
After his brilliant concert in 2024, who wouldn’t want to hear the titular organist of the Cavaillé organ perform again in Olargues-Coll organ at the Church of the Immaculate Conception in La Grand’Combe!
L’événement CONCERT D’ORGUES Olargues a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
À voir aussi à Olargues (Hérault)
- STAGE DE PEINTURE PAYSAGE Olargues 2 juillet 2026
- STAGE DE PEINTURE PORTRAIT Olargues 8 juillet 2026
- RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES D’ÉPOQUE Olargues 14 juillet 2026
- MARCHE NOCTURNE Olargues 27 juillet 2026
- CYCLISME ASCENSION DU COL DE FONTFROIDE SOUVENIR ERIC GOU Olargues 15 août 2026