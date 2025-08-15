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CONCERT D’ORGUES Olargues

CONCERT D’ORGUES Olargues vendredi 17 juillet 2026.

Adresse
Eglise St Laurent
Ville
34390 Olargues
Département
Hérault
Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Tarif

Olargues

CONCERT D’ORGUES

Eglise St Laurent Olargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Vendredi d’orgue à partir de 18h.
Après son brillant concert en 2024, qui n’aurait pas envie de réentendre à Olargues le titulaire de l’orgue Cavaillé-Coll de l’église de l’Immaculée Conception à La Grand’Combe !
Christophe SMIT (La Grand’Combe)

Après son brillant concert en 2024, qui n’aurait pas envie de réentendre à Olargues le titulaire de l’orgue Cavaillé-Coll de l’église de l’Immaculée Conception à La Grand’Combe !

Vierne Tournemire Fleury Dupré

Libre participation   .

Eglise St Laurent Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 06 65 

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English : CONCERT D’ORGUES

Organ Friday starting at 6 p.m.
After his brilliant concert in 2024, who wouldn’t want to hear the titular organist of the Cavaillé organ perform again in Olargues-Coll organ at the Church of the Immaculate Conception in La Grand’Combe!

L’événement CONCERT D’ORGUES Olargues a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC

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