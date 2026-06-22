BALADE NATURE À L’ASSAUT DE LA MONTAGNE DE LUMIÈRE / L’ÉVEIL DU CAROUX Olargues jeudi 16 juillet 2026.

Olargues

BALADE NATURE À L’ASSAUT DE LA MONTAGNE DE LUMIÈRE / L’ÉVEIL DU CAROUX

Avenue du Champ des Horts Olargues Hérault

Tarif : 11 – 11 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Une randonnée guidée de 8 km au départ de Douch pour explorer le Caroux. Traversez la hêtraie, profitez des panoramas de la table d’orientation et percez les mystères de la fascinante tourbière de la Lande.

Une randonnée guidée de 8 km (300m D+) vous attend pour découvrir tous les secrets des sommets du Caroux.

Entre la fraîcheur ressourçante de la hêtraie et les points de vue grandioses offerts depuis la table d’orientation, cette sortie vous mène à la rencontre d’un écosystème fascinant et fragile la tourbière de la Lande. Une bulle de nature suspendue, idéale pour observer la biodiversité locale et comprendre l’histoire paysagère de cette montagne de lumière.

Places limitées. .

Avenue du Champ des Horts Olargues 34390 Hérault Occitanie

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English : BALADE NATURE À L’ASSAUT DE LA MONTAGNE DE LUMIÈRE / L’ÉVEIL DU CAROUX

An 8-km guided hike starting from Douch to explore the Caroux. Cross the beech forest, enjoy the panoramic views from the orientation table, and uncover the mysteries of the fascinating Lande peat bog.

L’événement BALADE NATURE À L’ASSAUT DE LA MONTAGNE DE LUMIÈRE / L’ÉVEIL DU CAROUX Olargues a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC