Concert d’ouverture : À la Croisée des Mondes Église Saint Martin de Tours Betton jeudi 9 juillet 2026.

Concert d’ouverture : À la Croisée des Mondes Église Saint Martin de Tours Betton Jeudi 9 juillet, 20h00

Les solistes de l’Ensemble Baroque de Rennes proposent un programme varié : Haendel, Biber, Jacquet de la Guerre, Marais…au chant, au violon, à la viole, au traverso et au clavecin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-09T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-09T21:00:00.000+02:00

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Église Saint Martin de Tours Place de l’église 35830 Betton Betton



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