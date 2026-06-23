Stage de Musique Ancienne – « Israël en Égypte » : À la Croisée des Mondes Église Saint Martin de Tours Betton dimanche 12 juillet 2026.

Stage de Musique Ancienne – « Israël en Égypte » : À la Croisée des Mondes Église Saint Martin de Tours Betton Dimanche 12 juillet, 18h00

Les stagiaires, accompagné·es par les solistes de l’Ensemble Baroque de Rennes proposent un programme varié autour de l’oeuvre « Israël en Égypte » (chant, violon, viole, traverso, orgue et clavecin)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-12T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-12T19:30:00.000+02:00

1



Église Saint Martin de Tours Place de l’église 35830 Betton Betton



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

