Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stage de Musique Ancienne – « Israël en Égypte » : À la Croisée des Mondes Église Saint Martin de Tours Betton

Stage de Musique Ancienne – « Israël en Égypte » : À la Croisée des Mondes Église Saint Martin de Tours Betton

Stage de Musique Ancienne – « Israël en Égypte » : À la Croisée des Mondes Église Saint Martin de Tours Betton dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : Église Saint Martin de Tours

Adresse : Place de l'église 35830 Betton

Ville : Betton

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Stage de Musique Ancienne – « Israël en Égypte » : À la Croisée des Mondes Église Saint Martin de Tours Betton Dimanche 12 juillet, 18h00

Les stagiaires, accompagné·es par les solistes de l’Ensemble Baroque de Rennes proposent un programme varié autour de l’oeuvre « Israël en Égypte » (chant, violon, viole, traverso, orgue et clavecin)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-12T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-12T19:30:00.000+02:00

1
 

Église Saint Martin de Tours Place de l’église 35830 Betton Betton


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Betton