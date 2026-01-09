Concert d’ouverture du festival Les Rencontres Musicales Rue du Phare Penmarch

Concert d’ouverture du festival Les Rencontres Musicales

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

2026-07-19

Un moment où le phare devient kiosque à musique. Concert d’ouverture avec les musiciens des rencontres musicales, musiques amplifiées, électro et danse.

Événement organisé par l’association Piano à la Madeleine .

Rue du Phare Esplanade du Phare d'Eckmühl Penmarch 29760 Finistère Bretagne

