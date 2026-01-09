Concert d’ouverture du festival Les Rencontres Musicales Rue du Phare Penmarch
Concert d’ouverture du festival Les Rencontres Musicales Rue du Phare Penmarch dimanche 19 juillet 2026.
Concert d’ouverture du festival Les Rencontres Musicales
Rue du Phare Esplanade du Phare d’Eckmühl Penmarch Finistère
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
2026-07-19
Un moment où le phare devient kiosque à musique. Concert d’ouverture avec les musiciens des rencontres musicales, musiques amplifiées, électro et danse.
Événement organisé par l’association Piano à la Madeleine .
Rue du Phare Esplanade du Phare d’Eckmühl Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 60 29 24 87
English : Concert d’ouverture du festival Les Rencontres Musicales
