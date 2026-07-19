CONCERT D’OUVERTURE (TOULOUSE LES ORGUES) BASILIQUE NOTRE-DAME DE LA DAURADE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

CONCERT D’OUVERTURE (TOULOUSE LES ORGUES)

BASILIQUE NOTRE-DAME DE LA DAURADE 1 Place de la Daurade Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 20:00:00

fin : 2026-10-07 21:15:00

Date(s) :

2026-10-07

Pour ouvrir la 31ème édition de Toulouse les Orgues, le Choeur de l’Opéra nationale du Capitole vous donne rendez-vous à l’église de la Daurade.

Grands opéras du XIXe siècle (César Franck, Verdi, Wagner, Puccini…), où le grand orgue remplace l’orchestre symphonique et s’anime au gré d’improvisations subtiles. .

BASILIQUE NOTRE-DAME DE LA DAURADE 1 Place de la Daurade Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

To kick off the 31st edition of Toulouse les Orgues, the Capitole National Opera Choir invites you to the Church of La Daurade.

L’événement CONCERT D’OUVERTURE (TOULOUSE LES ORGUES) Toulouse a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE