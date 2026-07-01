AGENDA · Saint-Cyr-l'École
Concert du 13 juillet, Saint-Cyr-l’École, Saint-Cyr-l’École
lundi 13 juillet 2026 · Saint-Cyr-l'École
Informations pratiques
Concert du 13 juillet Lundi 13 juillet, 20h00 Saint-Cyr-l’École Yvelines
Entrée libre, réservation du repas sur le site de la Ville
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-13T20:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-13T20:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:59:00+02:00
Au programme : une initiation à la salsa, un concert de musique latine, un DJ set.
Saint-Cyr-l’École 1 square de l’hôtel de ville saint-cyr-l’école Saint-Cyr-l’École 78210 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.saintcyr78.fr/ »}]
Concert festif du 13 juillet concert fête nationale
Ville de Saint-Cyr l’École