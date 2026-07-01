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Concert du 13 juillet, Saint-Cyr-l’École, Saint-Cyr-l’École

lundi 13 juillet 2026 · Saint-Cyr-l'École

Concert du 13 juillet, Saint-Cyr-l’École, Saint-Cyr-l’École

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Lieu
Saint-Cyr-l'École
Adresse
1 square de l'hôtel de ville saint-cyr-l'école
Ville
78210 Saint-Cyr-l'École
Département
Yvelines
Tarif
Entrée libre, réservation du repas sur le site de la Ville

Concert du 13 juillet Lundi 13 juillet, 20h00 Saint-Cyr-l’École Yvelines

Entrée libre, réservation du repas sur le site de la Ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-13T20:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-13T20:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:59:00+02:00

Au programme : une initiation à la salsa, un concert de musique latine, un DJ set.

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Concert festif du 13 juillet concert fête nationale

Ville de Saint-Cyr l’École

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