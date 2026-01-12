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Concert du Chœur Celestial Sound Pavillon de Wenzhou (Chine) 37ème festival international des Eurochestries Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac Jonzac

Concert du Chœur Celestial Sound Pavillon de Wenzhou (Chine) 37ème festival international des Eurochestries Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac Jonzac lundi 3 août 2026.

Lieu : Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac

Adresse : Place de l'église

Ville : 17500 Jonzac

Département : Charente-Maritime

Début : lundi 3 août 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Jonzac

Concert du Chœur Celestial Sound Pavillon de Wenzhou (Chine) 37ème festival international des Eurochestries

Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac Place de l’église Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 21:00:00
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-03

Dans le cadre du festival international d’orchestres de jeunes Eurochestries pour son 37ème anniversaire, concert du Chœur Celestial Sound Pavillon de Wenzhou (Chine), à l’Église Saint-Gervais.
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Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac Place de l’église Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29  tourisme@villedejonzac.fr

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English :

As part of the Eurochestries International Youth Orchestra Festival celebrating its 37th anniversary, a concert by the Celestial Sound Pavillon Choir from Wenzhou, China, at Saint-Gervais Church.

L’événement Concert du Chœur Celestial Sound Pavillon de Wenzhou (Chine) 37ème festival international des Eurochestries Jonzac a été mis à jour le 2026-06-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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