Concert du Chœur Celestial Sound Pavillon de Wenzhou (Chine) 37ème festival international des Eurochestries Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac Jonzac
Concert du Chœur Celestial Sound Pavillon de Wenzhou (Chine) 37ème festival international des Eurochestries Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac Jonzac lundi 3 août 2026.
Jonzac
Concert du Chœur Celestial Sound Pavillon de Wenzhou (Chine) 37ème festival international des Eurochestries
Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac Place de l’église Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 21:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Dans le cadre du festival international d’orchestres de jeunes Eurochestries pour son 37ème anniversaire, concert du Chœur Celestial Sound Pavillon de Wenzhou (Chine), à l’Église Saint-Gervais.
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Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac Place de l’église Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr
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English :
As part of the Eurochestries International Youth Orchestra Festival celebrating its 37th anniversary, a concert by the Celestial Sound Pavillon Choir from Wenzhou, China, at Saint-Gervais Church.
L’événement Concert du Chœur Celestial Sound Pavillon de Wenzhou (Chine) 37ème festival international des Eurochestries Jonzac a été mis à jour le 2026-06-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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