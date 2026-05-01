Concert du Choeur d’hommes Biez Bat Bassussarry
Concert du Choeur d’hommes Biez Bat Bassussarry vendredi 15 mai 2026.
Bassussarry
Concert du Choeur d’hommes Biez Bat
Eglise Saint Barthélemy Bassussarry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:30:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Le choeur fêtera son cinquantième anniversaire. .
Eglise Saint Barthélemy Bassussarry 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 42 42 biezbat@gmail.com
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English : Concert du Choeur d’hommes Biez Bat
L’événement Concert du Choeur d’hommes Biez Bat Bassussarry a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Pays Basque
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