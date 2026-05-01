Bassussarry

Marché de créateurs

Place du bourg Bassussarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 17:00:00

fin : 2026-05-13 21:00:00

Date(s) :

2026-05-13

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Place du bourg Bassussarry 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 05 58

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English : Marché de créateurs

L’événement Marché de créateurs Bassussarry a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Pays Basque