Marché de créateurs Bassussarry
Marché de créateurs Bassussarry mercredi 13 mai 2026.
Bassussarry
Marché de créateurs
Place du bourg Bassussarry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 17:00:00
fin : 2026-05-13 21:00:00
Date(s) :
2026-05-13
.
Place du bourg Bassussarry 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 05 58
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English : Marché de créateurs
L’événement Marché de créateurs Bassussarry a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Pays Basque
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