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Marché de créateurs Bassussarry

Marché de créateurs Bassussarry

Marché de créateurs Bassussarry mercredi 13 mai 2026.

Adresse : Place du bourg

Ville : 64200 Bassussarry

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Bassussarry

Marché de créateurs

Place du bourg Bassussarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 17:00:00
fin : 2026-05-13 21:00:00

Date(s) :
2026-05-13

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Place du bourg Bassussarry 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 05 58 

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English : Marché de créateurs

L’événement Marché de créateurs Bassussarry a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Pays Basque

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