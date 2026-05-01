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Concert du chœur du Val De Briey rue du temple Val de Briey

Concert du chœur du Val De Briey rue du temple Val de Briey

Concert du chœur du Val De Briey rue du temple Val de Briey samedi 30 mai 2026.

Lieu : rue du temple

Adresse : Eglise Saint-Gengoult

Ville : 54150 Val de Briey

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Val de Briey

Concert du chœur du Val De Briey

rue du temple Eglise Saint-Gengoult Val de Briey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 16:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Concert chœur du Val de Briey
Avec la Chorale Les Déci’bels de Villers-la-montagneTout public
0  .

rue du temple Eglise Saint-Gengoult Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 47 16 00 

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English :

Concert ch?ur du Val de Briey
With Les Déci’bels de Villers-la-montagne choir

L’événement Concert du chœur du Val De Briey Val de Briey a été mis à jour le 2026-05-26 par MILTOL

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