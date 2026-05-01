Concert du chœur du Val De Briey rue du temple Val de Briey

Val de Briey

Concert du chœur du Val De Briey

rue du temple Eglise Saint-Gengoult Val de Briey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Concert chœur du Val de Briey

Avec la Chorale Les Déci’bels de Villers-la-montagneTout public

0 .

rue du temple Eglise Saint-Gengoult Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 47 16 00

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English :

Concert ch?ur du Val de Briey

With Les Déci’bels de Villers-la-montagne choir

L’événement Concert du chœur du Val De Briey Val de Briey a été mis à jour le 2026-05-26 par MILTOL