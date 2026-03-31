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Concert du choeur Fasilacante Place Roger Ducos Dax

Concert du choeur Fasilacante Place Roger Ducos Dax

Concert du choeur Fasilacante Place Roger Ducos Dax dimanche 5 juillet 2026.

Lieu
Place Roger Ducos
Adresse
Cathédrale
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif
0 0 0

Dax

Concert du choeur Fasilacante

Place Roger Ducos Cathédrale Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Le chœur de femmes Fasilacante invite le groupe Iwal et ses chants des Aurès pour un concert partagé.   .

Place Roger Ducos Cathédrale Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 91 00 27  pascale.maurey@wanadoo.fr

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English : Concert du choeur Fasilacante

L’événement Concert du choeur Fasilacante Dax a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Grand Dax

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