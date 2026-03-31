Concert du choeur Fasilacante Place Roger Ducos Dax
Concert du choeur Fasilacante Place Roger Ducos Dax dimanche 5 juillet 2026.
Dax
Concert du choeur Fasilacante
Place Roger Ducos Cathédrale Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Le chœur de femmes Fasilacante invite le groupe Iwal et ses chants des Aurès pour un concert partagé. .
Place Roger Ducos Cathédrale Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 91 00 27 pascale.maurey@wanadoo.fr
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English : Concert du choeur Fasilacante
L’événement Concert du choeur Fasilacante Dax a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Grand Dax
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