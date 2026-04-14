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Concert du Choeur St Luc, Eglise saint Pierre et Saint Paul, Pont-en-Royans

Concert du Choeur St Luc, Eglise saint Pierre et Saint Paul, Pont-en-Royans

Concert du Choeur St Luc, Eglise saint Pierre et Saint Paul, Pont-en-Royans samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Eglise saint Pierre et Saint Paul

Adresse : Pont-en-Royans

Ville : 38680 Pont-en-Royans

Département : Isère

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif : Entrée libre

Concert du Choeur St Luc Samedi 4 juillet, 20h00 Eglise saint Pierre et Saint Paul Isère

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T22:00:00+02:00

Eglise saint Pierre et Saint Paul Pont-en-Royans Pont-en-Royans 38680 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « paroisse.stluc38@gmail.com »}]
Concert en 3 temps : patrimonial, spirituel et choral

D. Ribiollet