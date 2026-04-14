Concert du Choeur St Luc, Eglise saint Pierre et Saint Paul, Pont-en-Royans
Concert du Choeur St Luc, Eglise saint Pierre et Saint Paul, Pont-en-Royans samedi 4 juillet 2026.
Concert du Choeur St Luc Samedi 4 juillet, 20h00 Eglise saint Pierre et Saint Paul Isère
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T22:00:00+02:00
Eglise saint Pierre et Saint Paul Pont-en-Royans Pont-en-Royans 38680 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « paroisse.stluc38@gmail.com »}]
Concert en 3 temps : patrimonial, spirituel et choral
D. Ribiollet