D’un massif à l’autre, La Halle, centre d’art contemporain, Pont-en-Royans

D’un massif à l’autre 25 septembre – 19 décembre La Halle, centre d’art contemporain Isère

Visites libres aux horaires d’ouverture, réservations pour les groupes. Toutes nos activés sont gratuites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T19:00:00+02:00 – 2026-09-25T21:00:00+02:00

Fin : 2026-12-19T14:00:00+01:00 – 2026-12-19T18:00:00+01:00

Quinze ans après leur première collaboration — à l’occasion de l’exposition Surveillé(e)s en 2011 —, L’appartement 22 (Rabat, Maroc) et La Halle (Pont-en-Royans, France) s’associent pour un nouveau projet. Animées par des préoccupations communes, les deux structures portent le dispositif D’un massif à l’autre, qui se déploie en plusieurs phases et temporalités à travers des résidences, des productions, des rencontres, des podcasts et des expositions.

D’un massif à l’autre questionne, avant tout, les espaces et les géographies, les déplacements physiques, mentaux et imaginaires, la symbolique qu’on y attache et on projette, le temps de l’expérience et de sa restitution. Les artistes invité·es proposent des œuvres qui se développent à partir du contexte de l’invitation. Elles et ils travaillent en prise directe avec des lieux aux histoires complémentaires et aux géographies affines. Autrement dit, les œuvres montrées ont été créées après — et pendant — les explorations de la région du Rif (MA) ou du Vercors (FR), mais leur résonance dépasse cette donnée localisée, créant des correspondances inattendues.

C’est dans cet entre-deux que le projet ancre sa réflexion. Des artistes explorent des contextes au fort ancrage local pour produire des œuvres qui transcendent leurs origines et qui sont vues en prise directe ou par le biais d’un écran partout dans le monde. Le point de départ est territorialisé, mais il se dissout : les récits résonnent ailleurs, la mémoire devient collective et les spécificités deviennent passeurs d’universalité.

D’un massif à l’autre vise alors à faire émerger des perspectives plurielles et à questionner des sujets actuels et transversaux, tout en interrogeant les mécanismes de fabrication des mémoires, des identités et des représentations collectives dans des géographies fluides.

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Exposition avec Oumayma Abouzid Souali, Khadija El Abyad, Mustapha Akrim, Nassim Azarzar, Ro Caminal, Karim Rafi

Vernissage vendredi 25 septembre à 19h

Exposition du 26 septembre au 19 décembre 2026

Les artistes bénéficient de temps de résidence avant l’exposiiton : en France, à Villa Glovettes (Villerd-de-Lans) et au Maroc, à Rif Résidences (Sidi Hsain – Tazaghine).

La Halle, centre d’art contemporain 2 place de la Halle 38680 Pont-en-Royans Pont-en-Royans 38680 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 36 05 26 http://www.lahalle-pontenroyans.org https://www.youtube.com/channel/UCW-Y3xcwWseAaMU7UaxVdxg;https://www.facebook.com/lahallecentredart/;https://www.instagram.com/lahallecentredart/ Implantée depuis 1986 au sein du Parc naturel régional du Vercors, la Halle présente des expositions exigeantes et de qualité, en termes de diversité des médiums, d’approches intellectuelles et de générations d’artistes.

L’édifice, implanté sur le site des maisons suspendues, inscrites au patrimoine, a repris la dénomination historique la halle puisqu’il a été établi au-dessous de l’ancien emplacement du marché couvert, démolit durant la Seconde Guerre mondiale. Les remparts de la façade ont été construits suite aux bombardements du 29 juin 1944 qui ont détruit les maisons suspendues présentes à cet endroit.

La Halle est aujourd’hui un lieu unique, bâti entre la roche et l’eau.

Le centre d’art la Halle s’inscrit dans une dynamique de soutien à la création et d’expérimentation. Le centre d’art participe à la vivacité de la scène française tout en s’ouvrant à des collaborations internationales. La programmation est toujours variée : des expositions collectives, des monographiques ou des projets spécifiques s’alternent tout au long de l’année.

Grâce à son emplacement incontournable, à l’histoire régionale riche et aux paysages environnants majestueux, le centre d’art invite régulièrement différents artistes à produire des expositions in situ ou en lien étroit avec son cadre d’implantation. Il devient ainsi un vrai laboratoire pour des recherches artistiques contextuelles tout en ouvrant la porte à des questionnements universels, qui animent le débat d’idées actuel et nourrissent l’imaginaire collectif.

Le temps des expositions est rythmé par de nombreuses activités satellites (résidences d’artistes, projets hors les murs, éditions…) et culturelles (conférences, visites, rencontres…).

La Halle est aussi un lieu ancré dans son territoire et son action culturelle touche plusieurs visiteurs. De plus, la Halle a une double nature : le même lieu accueille à la fois le centre d’art et la médiathèque. Cela crée une synergie originale et fructueuse qui est à l’origine de nombreuses rencontres et de transversalité. L’entrée est libre et gratuite.

On peut accéder à la Halle

par le haut : Place de la Halle.

par le bas : Quai de Bourne.

La Halle est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Un stationnement reversé est aménagé à côté de l’ascenseur, place de la Halle.

Quinze ans après leur première collaboration — à l’occasion de l’exposition Surveillé(e)s en 2011 —, L’appartement 22 (Rabat, Maroc) et La Halle (Pont-en-Royans, France) s’associent pour un nouveau à…

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