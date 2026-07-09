Informations pratiques

Tulette

Concert du COGE

Eglise Tulette Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 17:30:00

fin : 2026-08-01 18:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Les 40 chanteurs des Choeurs et Orchestres des Grandes Écoles qui se dénomme désormais Aestiva proposent un programme autour des chants traditionnels et d’œuvres contemporaines pour grand chœur et petits ensembles.

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Eglise Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 52 04 07 47 associationtulettissime@gmail.com

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English :

The 40 singers of the Choirs and Orchestras of the Grandes Écoles—now known as Aestiva—present a program featuring traditional songs and contemporary works for large choirs and small ensembles.

L’événement Concert du COGE Tulette a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence