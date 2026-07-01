Concert du dimanche, Grand-Théâtre, Bordeaux
dimanche 2 mai 2027 · Grand-Théâtre · Bordeaux
Informations pratiques
Concert du dimanche Dimanche 2 mai 2027, 11h00 Grand-Théâtre Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-02T11:00:00+02:00 – 2027-05-02T12:00:00+02:00
Fin : 2027-05-02T11:00:00+02:00 – 2027-05-02T12:00:00+02:00
Concert du dimanche
Avec ses neuf musiciens sur scène, le Nonette de George Onslow se fait presque passer pour une oeuvre orchestrale. À son souffle romantique s’ajoutent des oeuvres hautes en couleurs de Britten et Kodály.
Avec dégustation organisée par le Syndicat Viticole de Pessac-Léognan
Programme
Benjamin Britten, Phantasy Quartet op. 2
Zoltán Kodály, Intermezzo pour trio à cordes
Georges Onslow, Nonette en la mineur op. 77
Autour du concert
Pendant que vous assistez à l’un de nos concerts du dimanche, vos enfants découvrent la musique lors d’un atelier d’éveil musical, dès 4 ans.
Voir l’atelier du dimanche 2 mai à 11 h à l’Auditorium
Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701301-fantasy »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/famille-atelier-deveil-musical-94611 »}, {« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/musique-de-chambre-concert-du-dimanche-88281 »}, {« link »: « https://www.opera-bordeaux.comhttps://www.opera-bordeaux.com/sites/default/files/styles/large/public/2025-09/Logo%20Pessac-Leognan%202023%20web%20Noir%20copie.png.webp?itok=1c8hjXg1 »}]
Fantasy Musique de chambre
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