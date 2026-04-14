Concert du duo « Contreverres et basse à pied », Musée de la tonnellerie, Chécy

Concert du duo « Contreverres et basse à pied » Samedi 23 mai, 19h00 Musée de la tonnellerie Loiret

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:15:00+02:00

“Contreverres & Basse à Pied” , duo instruments de verre/contrebasse, est né en 2006 à l‘occasion du festival “Des Moults des Notes”, manifestation réunissant les mondes de la musique et du vin.

Il propose un répertoire original, ancré dans le jazz et l‘improvisation. Le public est invité à découvrir un matériau aux propriétés sonores et musicales étonnantes : le verre.

Frotté avec les doigts au “Séraphin”, frappé avec de fines baguettes de au “Carillon de verre” ou utilisé sous tous ses aspects sonores le long des branches de “l‘Arbre à verre”, le verre ne cesse de nous surprendre et nous fasciner.

La contrebasse, tantôt véloce et dynamique, tantôt rêveuse, apporte sa voix grave, chaude et boisée, comme un écrin de basses, rondes, terrestres et généreuses à chacune de ces “performances”.

De cette rencontre naît un univers sonore inédit, “inouï” (au sens premier du terme), où l‘énergie le dispute à la fascination.

Musée de la tonnellerie Place du Cloître, 45430 Chécy, Loiret, Centre-Val de Loire, France Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 86 95 93 http://www.checy.fr On n’en sait jamais trop sur les tonneaux ! Pourtant, sans eux, comment le vin, le cidre ou encore l’eau-de-vie pourraient-ils se conserver ?

© Musée de la tonnellerie

“Contreverres & Basse à Pied” , duo instruments de verre/contrebasse, est né en 2006 à l‘occasion du festival “Des Moults des Notes”, manifestation réunissant les mondes de la musique et du vin.

Association Joseph K.