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Visite du Musée de la Tonnellerie, Musée de la tonnellerie, Chécy

Visite du Musée de la Tonnellerie, Musée de la tonnellerie, Chécy

Visite du Musée de la Tonnellerie, Musée de la tonnellerie, Chécy samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée de la tonnellerie

Adresse : Place du Cloître, 45430 Chécy, Loiret, Centre-Val de Loire, France

Ville : 45430 Chécy

Département : Loiret

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : Entrée libre

Visite du Musée de la Tonnellerie Samedi 23 mai, 17h30 Musée de la tonnellerie Loiret

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

On n’en sait jamais trop sur les tonneaux… Pourtant, sans eux, comment le vin, le cidre ou encore l’eau-de-vie pourraient se conserver ? Pour tout connaître des tonneliers et de leur savoir-faire, rendez-vous au Musée de la Tonnellerie. Installé dans une fermette vigneronne, vous pourrez partager la vie quotidienne des paysans-vignerons d’autrefois…
Jusqu’à la fin du 19e siècle, la vigne était la principale culture à Chécy, d’où le développement de la tonnellerie et du métier de tonnelier-vigneron. Le musée est alors né en 1989 de ce passé glorieux, grâce à Solange Dufour, descendante d’une famille de tonneliers.
Le musée vous présente :
– Chaque étape de la fabrication d’un tonneau,
– Un cellier avec son pressoir, ses tonneaux et son matériel de soutirage,
– L’historique de la culture de la vigne et la vie des tonneliers à Chécy,
Dans la cour du musée, une fermette vigneronne du 19e siècle avec sa pièce à vivre et ses dépendances.

Musée de la tonnellerie Place du Cloître, 45430 Chécy, Loiret, Centre-Val de Loire, France Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 86 95 93 http://www.checy.fr On n’en sait jamais trop sur les tonneaux ! Pourtant, sans eux, comment le vin, le cidre ou encore l’eau-de-vie pourraient-ils se conserver ?

© Musée de la tonnellerie
On n’en sait jamais trop sur les tonneaux… Pourtant, sans eux, comment le vin, le cidre ou encore l’eau-de-vie pourraient se conserver ? Pour tout connaître des tonneliers et de leur savoir-faire, au…

©Mairie de Chécy

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