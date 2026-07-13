AGENDA · Saint-Vincent-sur-Jard
Concert du duo Franck Cotty ! Rue Georges Clemenceau Saint-Vincent-sur-Jard
mercredi 26 août 2026 · Rue Georges Clemenceau · Saint-Vincent-sur-Jard
Informations pratiques
Saint-Vincent-sur-Jard
Concert du duo Franck Cotty !
Rue Georges Clemenceau Esplanade Clemenceau Saint-Vincent-sur-Jard Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 21:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
.
Rue Georges Clemenceau Esplanade Clemenceau Saint-Vincent-sur-Jard 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 41 17
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English :
L’événement Concert du duo Franck Cotty ! Saint-Vincent-sur-Jard a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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