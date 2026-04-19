Concert du duo Hamon-Martin Saint-Herblain
Concert du duo Hamon-Martin Saint-Herblain mardi 28 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-28 20:00 –
Gratuit : non 10 € 10 € BIlletterie : https://www.helloasso.com/associations/yezhou-ha-sevenadur/evenements/sonadeg-hamon-martin Tout public
On ne présente plus le duo Hamon-Martin, formation majeure de la scène bretonne depuis 1991. Dans cette nouvelle création, ils mettent en avant le répertoire du musicien Frédéric Lambierge dit Gazman, décédé en 2020. Un répertoire touchant où l’on distingue la géographie nocturne de la ville de Rennes, sa ville de cœur.Loin des musiques modales, le duo se confronte ici à un répertoire différent, aux constructions inhabituelles d’où surgissent des traits mélodiques subtiles et touchants.
Bourg Saint-Herblain 44800
02 40 85 27 22 yezhou44@gmail.com 0782701514
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Saint-Herblain (Loire-Atlantique)
- Electro Symphony Vol.2 et Mr Tout Le Monde, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain 21 avril 2026
- La Rue Kétanou, La Carrière, Saint-Herblain 21 avril 2026
- Osez Entreprendre x France Travail France Travail Saint-Herblain Saint-Herblain 22 avril 2026
- Porte Ouverte CLCV – Consommation, Logement et Cadre de Vie Carré des Services (Le) Saint-Herblain 22 avril 2026
- Porte Ouverte CLCV – Consommation, Logement et Cadre de Vie, Le Carré des Services Publics, Saint-Herblain 22 avril 2026