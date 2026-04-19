Concert du duo Hamon-Martin Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-28 20:00 –

Gratuit : non 10 € 10 € BIlletterie : https://www.helloasso.com/associations/yezhou-ha-sevenadur/evenements/sonadeg-hamon-martin Tout public

On ne présente plus le duo Hamon-Martin, formation majeure de la scène bretonne depuis 1991. Dans cette nouvelle création, ils mettent en avant le répertoire du musicien Frédéric Lambierge dit Gazman, décédé en 2020. Un répertoire touchant où l’on distingue la géographie nocturne de la ville de Rennes, sa ville de cœur.Loin des musiques modales, le duo se confronte ici à un répertoire différent, aux constructions inhabituelles d’où surgissent des traits mélodiques subtiles et touchants.

Bourg Saint-Herblain 44800

02 40 85 27 22 yezhou44@gmail.com 0782701514



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