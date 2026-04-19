Osez Entreprendre x France Travail France Travail Saint-Herblain Saint-Herblain
Osez Entreprendre x France Travail France Travail Saint-Herblain Saint-Herblain mercredi 22 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 09:00 – 12:30
Gratuit : oui Accès libre et gratuit Adulte, Etudiant, Senior, Personne en situation de handicap
Pile en face de l’agence France Travail de Saint-Herblain : le bon spot pour parler entrepreneuriat.En plus, vous pouvez vous inscrire à une réunion d’information sur la création d’entreprise avec les équipes de France Travail.Elodie et Frédéric d’Osez Entreprendre accueillent, écoutent, informent, conseillent et orientent. Toutes les idées sont bonnes à exprimer, les élans à encourager et nous sommes là pour vous aider.Depuis 12 ans, le dispositif « Osez Entreprendre » soutient les entrepreneuses et les entrepreneurs des quartiers prioritaires de Nantes. Il permet d’être accompagné à toutes le étapes de la création et du développement d’un projet économique, mais aussi d’en tester la viabilité.Accès libre et gratuit.
France Travail Saint-Herblain Est Saint-Herblain 44800
39 49 http://www.pole-emploi.fr 0618100820 https://entreprises.nantesmetropole.fr/actualites/osez-entreprendre-faciliter-l-entrepreneuriat-dans-les-quartiers/
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