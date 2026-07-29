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AGENDA · Pont-Croix

Concert du duo Meltemi Pont-Croix

vendredi 31 juillet 2026 · Pont-Croix

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Librairie La Pluie d'été
Ville
29790 Pont-Croix
Département
Finistère
Tarif

Pont-Croix

Concert du duo Meltemi

Librairie La Pluie d’été Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Concert du duo Meltemi. Un voyage de passionnés de musiques traditionnelles, de la Gascogne à Istanbul, en suivant le fil de la musique Rom et de son influence dans les musiques qu’elle a rencontrées. avec Titouan Fresneau à la clarinette et Lucas Mouyanne-Orozco à la guitare.   .

Librairie La Pluie d’été Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 64 75 59 36 

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English :

L’événement Concert du duo Meltemi Pont-Croix a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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