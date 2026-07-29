Informations pratiques

Pont-Croix

Concert du duo Meltemi

Librairie La Pluie d’été Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Concert du duo Meltemi. Un voyage de passionnés de musiques traditionnelles, de la Gascogne à Istanbul, en suivant le fil de la musique Rom et de son influence dans les musiques qu’elle a rencontrées. avec Titouan Fresneau à la clarinette et Lucas Mouyanne-Orozco à la guitare. .

Librairie La Pluie d’été Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 64 75 59 36

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English :

L’événement Concert du duo Meltemi Pont-Croix a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz