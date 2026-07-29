Concert du duo Meltemi Pont-Croix
vendredi 31 juillet 2026 · Pont-Croix
Informations pratiques
Pont-Croix
Concert du duo Meltemi
Librairie La Pluie d’été Pont-Croix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Concert du duo Meltemi. Un voyage de passionnés de musiques traditionnelles, de la Gascogne à Istanbul, en suivant le fil de la musique Rom et de son influence dans les musiques qu’elle a rencontrées. avec Titouan Fresneau à la clarinette et Lucas Mouyanne-Orozco à la guitare. .
Librairie La Pluie d’été Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 64 75 59 36
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English :
L’événement Concert du duo Meltemi Pont-Croix a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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