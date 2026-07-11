Exposition Couleurs de Bretagne Pont-Croix
samedi 1 août 2026 · Pont-Croix
Informations pratiques
Pont-Croix
Exposition Couleurs de Bretagne
Pont-Croix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-01
L’association «Couleurs de Bretagne» organise un concours de peinture et de dessin cet été à Pont-Croix. Découvrez les œuvres primées et le talent de ces artistes enfants et adultes à la médiathèque, jusqu’à la fin août.
+ d’infos http://www.couleursdebretagne.org/ .
Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 2 98 70 45 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition Couleurs de Bretagne Pont-Croix a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
À voir aussi à Pont-Croix (Finistère)
- Concert du 11 juillet Festival de Pont-Croix Pont-Croix 11 juillet 2026
- Concert du 12 juillet Festival de Pont-Croix Pont-Croix 12 juillet 2026
- Concert du 13 juillet Festival de Pont-Croix Pont-Croix 13 juillet 2026
- Marché bio, local et musical Concerts Oiseaux de Trottoirs puis orchestre Pirelli Pont-Croix 14 juillet 2026
- Visite guidée de la Petite Cité de Caractère® Pont-Croix 14 juillet 2026