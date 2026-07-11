Informations pratiques

Pont-Croix

Exposition Couleurs de Bretagne

Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-01

L’association «Couleurs de Bretagne» organise un concours de peinture et de dessin cet été à Pont-Croix. Découvrez les œuvres primées et le talent de ces artistes enfants et adultes à la médiathèque, jusqu’à la fin août.

+ d’infos http://www.couleursdebretagne.org/ .

Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 2 98 70 45 53

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English :

L’événement Exposition Couleurs de Bretagne Pont-Croix a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz