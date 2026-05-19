Pont-Croix

Journée d’histoire vivante Archéosite Pont-Croix 1358

archéosite Pont-Croix 1358 Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Vivez l’histoire grandeur nature lors de nos week-ends d’histoire vivante !

Certains week-ends, tout au long de la saison d’ouverture, notre village s’anime avec des passionnés du Moyen Âge. Assistez à de nombreuses démonstrations d’artisanat vannerie, calligraphie, brassage, forge, présentation de l’équipement militaire…

Profitez également de l’ambiance de notre taverne pour un déjeuner aux saveurs médiévales ou juste un verre.

Par contre, les visites guidées ne sont pas disponibles durant ces week-ends d’animations, afin de vous offrir une expérience centrée sur les démonstrations et les échanges. .

archéosite Pont-Croix 1358 Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Journée d’histoire vivante Archéosite Pont-Croix 1358 Pont-Croix a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz