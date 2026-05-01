Val en Vignes

Concert Du duo Zinck Chicha

Au Château de la Garenne Val en Vignes Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Duo Zinck-Chicha est composé du violoniste Bernard Zinck, établi aux États-Unis depuis de nombreuses années et de la pianiste française Carole Chicha. Les deux artistes partagent leur talent sur les scènes internationales et aiment faire découvrir des oeuvres souvent méconnues.

Le Duo Zinck-Chicha est composé du violoniste Bernard Zinck, établi aux États-Unis depuis de nombreuses années et de la pianiste française Carole Chicha. Les deux artistes partagent leur talent sur les scènes internationales et aiment faire découvrir des oeuvres souvent méconnues. Ce programme met à l’honneur les compositeurs Américains Amy Beach et Miguel Des Aguila , le compositeur hongrois Béla BARTOK, et le compositeur Belge César Franck.

Ce concert sera suivi d’un moment de partage, de convivialité entre public et artistes autour d’un verre et de gourmandises offerts par les Amis du Château de la Garenne.

Réservation conseillée (nombre de places limité) .

Au Château de la Garenne Val en Vignes 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 03 72 18 chateaudelagarenne@gmail.com

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English :

The Zinck-Chicha Duo is made up of violinist Bernard Zinck, who has been based in the United States for many years, and French pianist Carole Chicha. The two artists share their talent on international stages, and enjoy introducing audiences to often little-known works.

L’événement Concert Du duo Zinck Chicha Val en Vignes a été mis à jour le 2026-05-12 par Maison du Thouarsais