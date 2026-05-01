Concert Du duo Zinck Chicha Val en Vignes
Concert Du duo Zinck Chicha Val en Vignes samedi 30 mai 2026.
Val en Vignes
Concert Du duo Zinck Chicha
Au Château de la Garenne Val en Vignes Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le Duo Zinck-Chicha est composé du violoniste Bernard Zinck, établi aux États-Unis depuis de nombreuses années et de la pianiste française Carole Chicha. Les deux artistes partagent leur talent sur les scènes internationales et aiment faire découvrir des oeuvres souvent méconnues.
Le Duo Zinck-Chicha est composé du violoniste Bernard Zinck, établi aux États-Unis depuis de nombreuses années et de la pianiste française Carole Chicha. Les deux artistes partagent leur talent sur les scènes internationales et aiment faire découvrir des oeuvres souvent méconnues. Ce programme met à l’honneur les compositeurs Américains Amy Beach et Miguel Des Aguila , le compositeur hongrois Béla BARTOK, et le compositeur Belge César Franck.
Ce concert sera suivi d’un moment de partage, de convivialité entre public et artistes autour d’un verre et de gourmandises offerts par les Amis du Château de la Garenne.
Réservation conseillée (nombre de places limité) .
Au Château de la Garenne Val en Vignes 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 03 72 18 chateaudelagarenne@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Zinck-Chicha Duo is made up of violinist Bernard Zinck, who has been based in the United States for many years, and French pianist Carole Chicha. The two artists share their talent on international stages, and enjoy introducing audiences to often little-known works.
L’événement Concert Du duo Zinck Chicha Val en Vignes a été mis à jour le 2026-05-12 par Maison du Thouarsais
À voir aussi à Val en Vignes (Deux-Sèvres)
- Festival des arts de la rue Bouillez ! Val en Vignes 3 juillet 2026