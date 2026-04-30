Festival des arts de la rue Bouillez ! Val en Vignes
Festival des arts de la rue Bouillez ! Val en Vignes vendredi 3 juillet 2026.
Val en Vignes
Festival des arts de la rue Bouillez !
1 rue du Château Val en Vignes Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-03
Venez bouillir de rire et d’émotions au 27ème Festival des arts de la rue Bouillez ! Avis à tous les festivaliers plusieurs compagnies se produiront sur le site du château de Bouillé-Saint-Paul avec au programme des rires, de la musique, des rêves, des frissons.
Venez bouillir de rire et d’émotions au 27ème Festival des arts de la rue Bouillez ! Avis à tous les festivaliers plusieurs compagnies se produiront sur le site du château de Bouillé-Saint-Paul avec au programme des rires, de la musique, des rêves, des frissons…
Restauration rapide sur place. .
1 rue du Château Val en Vignes 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 11 16 82 festivalbouillesp@wanadoo.fr
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English : Festival des arts de la rue Bouillez !
Boil with laughter and emotion at the 27th Bouillez Street Arts Festival! A number of companies will be performing on the site of the Château de Bouillé-Saint-Paul, offering laughter, music, dreams and thrills.
L’événement Festival des arts de la rue Bouillez ! Val en Vignes a été mis à jour le 2026-04-30 par Maison du Thouarsais