Val en Vignes

Festival des arts de la rue Bouillez !

1 rue du Château Val en Vignes Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03

Venez bouillir de rire et d’émotions au 27ème Festival des arts de la rue Bouillez ! Avis à tous les festivaliers plusieurs compagnies se produiront sur le site du château de Bouillé-Saint-Paul avec au programme des rires, de la musique, des rêves, des frissons.

Venez bouillir de rire et d’émotions au 27ème Festival des arts de la rue Bouillez ! Avis à tous les festivaliers plusieurs compagnies se produiront sur le site du château de Bouillé-Saint-Paul avec au programme des rires, de la musique, des rêves, des frissons…

Restauration rapide sur place. .

1 rue du Château Val en Vignes 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 11 16 82 festivalbouillesp@wanadoo.fr

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English : Festival des arts de la rue Bouillez !

Boil with laughter and emotion at the 27th Bouillez Street Arts Festival! A number of companies will be performing on the site of the Château de Bouillé-Saint-Paul, offering laughter, music, dreams and thrills.

L’événement Festival des arts de la rue Bouillez ! Val en Vignes a été mis à jour le 2026-04-30 par Maison du Thouarsais