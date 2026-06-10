Val en Vignes

Spectacle Jouons Encore

Château de la Garenne Val en Vignes Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Seul en scène un comédien nous entraîne dans un tourbillon de mots. Il nous fait revivre de magnifiques textes (Hugo, Molière, Shakespeare, Rostand, Musset, La fontaine, Dumas etc..), passant de la poésie, aux vers, de la comédie aux drames, des classiques.

Seul en scène un comédien nous entraîne dans un tourbillon de mots. Il nous fait revivre de magnifiques textes (Hugo, Molière, Shakespeare, Rostand, Musset, La fontaine, Dumas etc..), passant de la poésie, aux vers, de la comédie aux drames, des classiques. Le comédien se plonge également dans une réflexion sur sa passion, le besoin de jouer vivre à travers les personnages, le besoin de faire vibrer ses cordes et sa palette de sentiments.

S’en suit un mélange de scènes drôles, émouvantes, passionnées où l’artiste joue avec sa palette émotionnelle. Un régisseur débutant mais passionné par le monde de la scène viens y mettre son grain de sable et fait écho à la sensibilité de l’acteur et secouer les rêves de l’acteur.

Le comédien et metteur en scène nantais Pascal Joly, nous livre ici un spectacle intimiste, drôle et émouvant, plein de surprises.

Sur réservation. .

Château de la Garenne Val en Vignes 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Spectacle Jouons Encore

Alone on stage, an actor draws us into a whirlwind of words. He brings magnificent texts to life (Hugo, Molière, Shakespeare, Rostand, Musset, La Fontaine, Dumas, etc.), moving from poetry to verse, from comedy to drama, all the classics.

L’événement Spectacle Jouons Encore Val en Vignes a été mis à jour le 2026-06-10 par Maison du Thouarsais