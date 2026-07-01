LES ESTIVALES DE LA NATURE Balade nature aux eboulis de Massais Val en Vignes
mercredi 22 juillet 2026 · Val en Vignes
Informations pratiques
Val en Vignes
LES ESTIVALES DE LA NATURE Balade nature aux eboulis de Massais
Le Moulin Neuf Val en Vignes Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Un lieu unique sur le territoire, mélange de falaises et d’éboulis rocheux impressionnants, une rivière y serpente et apporte une note sauvage à ce lieu à découvrir.
Prévoir des chaussures de marche, une tenue adaptée à la météo ainsi qu’une bouteille d’eau.
Un lieu unique sur le territoire, mélange de falaises et d’éboulis rocheux impressionnants, une rivière y serpente et apporte une note sauvage à ce lieu à découvrir.
Prévoir des chaussures de marche, une tenue adaptée à la météo ainsi qu’une bouteille d’eau. .
Le Moulin Neuf Val en Vignes 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65
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English : LES ESTIVALES DE LA NATURE Balade nature aux eboulis de Massais
A unique spot in the region, featuring a mix of cliffs and impressive rock scree, with a river winding through it, adding a wild touch to this place waiting to be discovered.
Be sure to bring hiking shoes, weather-appropriate clothing, and a bottle of water.
L’événement LES ESTIVALES DE LA NATURE Balade nature aux eboulis de Massais Val en Vignes a été mis à jour le 2026-07-07 par Maison du Thouarsais
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