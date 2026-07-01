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AGENDA · Val en Vignes

LES ESTIVALES DE LA NATURE Balade nature aux eboulis de Massais Val en Vignes

mercredi 22 juillet 2026 · Val en Vignes

LES ESTIVALES DE LA NATURE Balade nature aux eboulis de Massais Val en Vignes

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Le Moulin Neuf
Ville
79290 Val en Vignes
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Val en Vignes

LES ESTIVALES DE LA NATURE Balade nature aux eboulis de Massais

Le Moulin Neuf Val en Vignes Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:30:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Un lieu unique sur le territoire, mélange de falaises et d’éboulis rocheux impressionnants, une rivière y serpente et apporte une note sauvage à ce lieu à découvrir.
Prévoir des chaussures de marche, une tenue adaptée à la météo ainsi qu’une bouteille d’eau.
Un lieu unique sur le territoire, mélange de falaises et d’éboulis rocheux impressionnants, une rivière y serpente et apporte une note sauvage à ce lieu à découvrir.
Prévoir des chaussures de marche, une tenue adaptée à la météo ainsi qu’une bouteille d’eau.   .

Le Moulin Neuf Val en Vignes 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LES ESTIVALES DE LA NATURE Balade nature aux eboulis de Massais

A unique spot in the region, featuring a mix of cliffs and impressive rock scree, with a river winding through it, adding a wild touch to this place waiting to be discovered.
Be sure to bring hiking shoes, weather-appropriate clothing, and a bottle of water.

L’événement LES ESTIVALES DE LA NATURE Balade nature aux eboulis de Massais Val en Vignes a été mis à jour le 2026-07-07 par Maison du Thouarsais

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