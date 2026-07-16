Découverte de l’ancienne coopérative laitière de Massais et sa réhabilitation en cours, Laiterie de Massais, Val en Vignes

Informations pratiques

Découverte de l’ancienne coopérative laitière de Massais et sa réhabilitation en cours 18 – 20 septembre Laiterie de Massais Deux-Sèvres

Tarif : 6 € / pers. Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

À la découverte de l’ancienne coopérative laitière de Massais : visite guidée et moments d’échanges par François-Victor Brunet, guide-conférencier, galeriste, historien de l’art et propriétaire du site.

L’ancienne coopérative laitière de Massais est en cours de réhabilitation. Elle est l’une des plus belles friches industrielles de Nouvelle-Aquitaine et est particulièrement représentative de l’histoire et du développement des coopératives laitières sur notre territoire.

La galerie d’art la corbata rosa s’est installée depuis mai 2025 sur une partie du site et le fait revivre en proposant de nombreuses expositions et rencontres artistiques.

Visite les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 à 10 h.

Durée : 1 h 30 – 6 € / pers.

Réservations conseillées : 06 95 55 52 72 – contact@lacorbatarosa.com

Laiterie de Massais 7 rue de la laiterie, Massais, 79150 Val-en-Vignes Val en Vignes 79150 Massais Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 95 55 52 72 http://www.laiteriemassais.fr https://www.lacorbatarosa.com [{« type »: « phone », « value »: « 06.95.55.52.72 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lacorbatarosa.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.laiteriemassais.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@lacorbatarosa.com »}] L’ancienne coopérative laitière de Massais fondée en 1905 est l’une des plus belles friches industrielles de Nouvelle Aquitaine. Le site laissée à l’abandon pendant plusieurs années est racheté en 2022 par François-Victor Brunet et Rachel Thibault pour y installer les activités de la galerie d’art actuel la corbata rosa, fondée en 2013, de l’habitat et un salon de thé. Ce projet privé et indépendant, porté sans soutien financier public, fait la part belle au réemploi et à l’optimisation des espaces. L’architecture du site est respectée, plusieurs phases de travaux sont prévues, la première vise à la livraison des parties habitats sur 135 mètres carrés ainsi que d’environ 300 mètres carrés pour la galerie d’art la corbata rosa. Parking devant le bâtiment

À la découverte de l’ancienne coopérative laitière de Massais : visite guidée et moments d’échanges par François-Victor Brunet, guide-conférencier, galeriste, historien de l’art et propriétaire du de…

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