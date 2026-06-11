Danse Trio La Follia Château de la Garenne Val en Vignes samedi 8 août 2026.

Val en Vignes

Danse Trio La Follia

Château de la Garenne 3 Lieu dit La Garenne Val en Vignes Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Venez profiter d’une soirée conviviale et musicale au château de la Garenne.

Danse flamenca, guitare classique et violoncelle vous transporteront le temps d’une heure dans un autre univers.

Venez profiter d’une soirée conviviale et musicale au château de la Garenne.

Danse flamenca, guitare classique et violoncelle vous transporteront le temps d’une heure dans un autre univers.

Sur réservation uniquement. .

Château de la Garenne 3 Lieu dit La Garenne Val en Vignes 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 03 72 18 chateaudelagarenne@gmail.com

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English : Danse Trio La Follia

Come enjoy a fun, musical evening at the Château de la Garenne.

Flamenco dance, classical guitar, and cello will transport you to another world for an hour.

L’événement Danse Trio La Follia Val en Vignes a été mis à jour le 2026-06-11 par Maison du Thouarsais