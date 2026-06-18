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Concert de Denis Péan Galerie d’art La corbata rosa Val en Vignes

Concert de Denis Péan Galerie d’art La corbata rosa Val en Vignes

Concert de Denis Péan Galerie d’art La corbata rosa Val en Vignes dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Galerie d'art La corbata rosa

Adresse : 7 rue de la Laiterie

Ville : 79290 Val en Vignes

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 5 5 Tarif réduit

Val en Vignes

Concert de Denis Péan

Galerie d’art La corbata rosa 7 rue de la Laiterie Val en Vignes Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 19:00:00
fin : 2026-07-05 23:00:00

Date(s) :
2026-07-05

La corbata rosa, galerie d’art actuel professionnelle et indépendante, accueille le dimanche 6 juillet 2026 à 19h un concert de l’artiste Denis Péan en parallèle de son exposition personnelle Calligraphies Sauvages.
La corbata rosa, galerie d’art actuel professionnelle et indépendante, accueille le dimanche 6 juillet 2026 à 19h un concert de l’artiste Denis Péan en parallèle de son exposition personnelle Calligraphies Sauvages. Ce moment sera une occasion privilégiée de se retrouver en musique avec cet artiste pluridisciplinaire à la fois poète, musicien, auteur et compositeur, plasticien et fondateur notamment du groupe Lo’Jo. La réservation est indispensable pour cet événement.   .

Galerie d’art La corbata rosa 7 rue de la Laiterie Val en Vignes 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 55 52 72  contact@lacorbatarosa.com

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English : Concert de Denis Péan

La corbata rosa, a professional and independent contemporary art gallery, will host a concert by artist Denis Péan on Sunday, July 6, 2026, at 7:00 p.m., in conjunction with his solo exhibition *Calligraphies Sauvages*.

L’événement Concert de Denis Péan Val en Vignes a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT 79

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