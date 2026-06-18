Concert de Denis Péan Galerie d’art La corbata rosa Val en Vignes

Val en Vignes

Concert de Denis Péan

Galerie d’art La corbata rosa 7 rue de la Laiterie Val en Vignes Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 19:00:00

fin : 2026-07-05 23:00:00

Date(s) :

2026-07-05

La corbata rosa, galerie d’art actuel professionnelle et indépendante, accueille le dimanche 6 juillet 2026 à 19h un concert de l’artiste Denis Péan en parallèle de son exposition personnelle Calligraphies Sauvages.

La corbata rosa, galerie d’art actuel professionnelle et indépendante, accueille le dimanche 6 juillet 2026 à 19h un concert de l’artiste Denis Péan en parallèle de son exposition personnelle Calligraphies Sauvages. Ce moment sera une occasion privilégiée de se retrouver en musique avec cet artiste pluridisciplinaire à la fois poète, musicien, auteur et compositeur, plasticien et fondateur notamment du groupe Lo’Jo. La réservation est indispensable pour cet événement. .

Galerie d’art La corbata rosa 7 rue de la Laiterie Val en Vignes 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 55 52 72 contact@lacorbatarosa.com

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English : Concert de Denis Péan

La corbata rosa, a professional and independent contemporary art gallery, will host a concert by artist Denis Péan on Sunday, July 6, 2026, at 7:00 p.m., in conjunction with his solo exhibition *Calligraphies Sauvages*.

L’événement Concert de Denis Péan Val en Vignes a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT 79