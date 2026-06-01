Concert au Château de la Garenne Trio Clarinette-Alto-Piano CHÂTEAU DE LA GARENNE Val en Vignes dimanche 28 juin 2026.

Val en Vignes

Concert au Château de la Garenne Trio Clarinette-Alto-Piano

CHÂTEAU DE LA GARENNE 3 lieu dit La garenne Val en Vignes Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 18:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Concert au Château de la Garenne TRIO Clarinette Alto Piano

Emilie Jacquin, Hugo Chenuet, Julien Dupré, vous proposent de découvrir le Trio des Quilles de Mozart, œuvre créée en 1786.

Concert au Château de la Garenne TRIO Clarinette Alto Piano

Emilie Jacquin, Hugo Chenuet, Julien Dupré, vous proposent de découvrir le Trio des Quilles de Mozart, œuvre créée en 1786. Ensuite ils vous offriront dans un style post romantique et une écriture profondément lyrique les 8 pièces du compositeur allemand Max Bruch, à la fois sentimentales et passionnées.

Le concert se poursuivra par un moment de partage, de convivialité avec les artistes autour de rafraîchissements et de gourmandises offerts par l’Association Amis du Château de la Garenne .

CHÂTEAU DE LA GARENNE 3 lieu dit La garenne Val en Vignes 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 03 72 18 chateaudelagarenne@gmail.com

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English : Concert au Château de la Garenne Trio Clarinette-Alto-Piano

Concert at the Château de la Garenne %AB TRIO %BB Clarinet Viola Piano %AB

Emilie Jacquin, Hugo Chenuet, and Julien Dupré invite you to discover Mozart’s Trio des Quilles, a work composed in 1786.

L’événement Concert au Château de la Garenne Trio Clarinette-Alto-Piano Val en Vignes a été mis à jour le 2026-06-10 par ADT 79