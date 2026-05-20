Val en Vignes

Fête de la musique et vide grenier à Cersay

Place Saint-Hilaire Val en Vignes Deux-Sèvres

Tarif : 7 – 7 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 08:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le matin, venez chiner et donner une deuxième vie aux objets. Scène ouverte aux amateurs de musique toute la journée. En soirée, vous allez danser, chanter et faire la fête avec les groupes de rock COEFF4 et AK4TRE et la participation de DJ Ambiance Fabrice.

Venez chiner dès 8h pour donner une deuxième vie aux objets. Scène ouverte aux amateurs de musique toute la journée. À partir de 19h30, vous allez danser, chanter et faire la fête. Les groupes de rock COEFF4 et AK4TRE se succèderont pour vous faire vibrer au son de la musique ! Avec la participation de DJ Ambiance Fabrice. Buvette sur place. Repas sur réservation. .

Place Saint-Hilaire Val en Vignes 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 30 41 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the morning, come and bargain-hunt and give objects a second life. Open stage for music lovers all day long. In the evening, dance, sing and party with rock bands COEFF4 and AK4TRE and DJ Ambiance Fabrice.

L’événement Fête de la musique et vide grenier à Cersay Val en Vignes a été mis à jour le 2026-05-20 par Maison du Thouarsais