Concert du groupe Alazani, Café associatif des Gallets, Rennes
Concert du groupe Alazani, Café associatif des Gallets, Rennes dimanche 7 juin 2026.
Concert du groupe Alazani Dimanche 7 juin, 16h30 Café associatif des Gallets Ille-et-Vilaine
Participation libre et consciente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Alazani, ce sont 4 chanteuses (Tinatine, Marylise, Elisabeth et Léa), accompagnées d’un panduri (instrument traditionnel géorgien à cordes pincées).
Elles interprétent un répertoire de tradition oral de l’est de la Géorgie qui parle des travaux agricoles, de la beauté des montagnes et des rivières mais aussi des guerres et de l’amour.
Un voyage à 2 pas de chez vous !
Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://www.cafedesgallets.fr/ »}]
Polyphonies de Géorgie concert géorgie
Alazani
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