CONCERT DU GROUPE DE COLORES Clos d’Artagnan Valcabrère

Valcabrère

CONCERT DU GROUPE DE COLORES

Clos d’Artagnan 4 Lieu-dit La Carrere Valcabrère Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Soirée musicale avec des chansons trad, folk et populaires.

Possibilité de diner sur réservation avant le 9/07.

DE COLORES est un trio composé de Marlène Canal au chant, par ailleurs fondatrice du groupe Via El Mundo, accompagnée par Adam Woutas (guitare, harmonica et chant) et Fabien Quirighetti (accordéon).

Le groupe DE COLORES est né de l’envie de 3 voyageurs, conteurs, musiciens de partir à la rencontre des héros des livres de leur salon bibliothèque ambulant.

Un voyage musical dans l’espace et le temps. Un verre dans une main, un livre dans l’autre, assis confortablement dans un fauteuil de velours rose.

Ouverture des portes à 19h, possibilité de diner uniquement sur réservation avec assiette + dessert + verre de vin pour seulement 10€

Assiette végétarienne à la demande !

Pour réserver, merci d’appeler au 06 87 67 30 21 au plus tard le jeudi 9 Juillet. Étant une petite équipe de bénévoles, le nombre de repas est limité. Merci de votre compréhension.

Le PAF (Participation Aux Frais) est libre mais nécessaire ! .

Clos d’Artagnan 4 Lieu-dit La Carrere Valcabrère 31510 Haute-Garonne Occitanie claudine.gerland@gmail.com

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English :

An evening of music featuring traditional, folk, and popular songs.

Dinner is available by reservation if booked before July 9.

L’événement CONCERT DU GROUPE DE COLORES Valcabrère a été mis à jour le 2026-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE