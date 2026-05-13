Concert du groupe « Hanane », Musée laïque d’art sacré du Gard – Maison des Chevaliers, Pont-Saint-Esprit

Concert du groupe « Hanane » Samedi 23 mai, 20h30 Musée laïque d’art sacré du Gard – Maison des Chevaliers Gard

Accès libre dans la limite des places disponibles – durée 1h15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Concert de musique du monde qui se tiendra dans la très belle Cour de justice du XIVe siècle.

Hanane Habib, artiste d’origine marocaine, comédienne et chanteuse, et ses talentueux musiciens, animeront cette soirée si particulière pour les musées aux rythmes de leur musique arabo-andalouse

Musée laïque d’art sacré du Gard – Maison des Chevaliers 2 Rue Saint-Jacques, 30130 Pont-Saint-Esprit, France Pont-Saint-Esprit 30130 Gard Occitanie 0466391761 https://www.gard.fr/le-gard-pour-vous/les-musees-de-la-conservation-departementale-du-gard Mais quel rapport y a-t-il entre une Vierge à l’Enfant romane, un soldat en terre cuite du tombeau d’un empereur chinois, un sarcophage égyptien et un Bouddha birman ? Différent des traditionnels musées des Beaux-arts, le musée laïque d’art sacré du Gard a pour ambition de faire dialoguer des objets que l’on n’a pas l’habitude de voir associés. S’ils peuvent être appréciés pour leur qualité esthétique, tous ces objets, témoins de différentes cultures et croyances, n’ont plus de signification pour beaucoup d’entre nous. Le musée invite ainsi à la contemplation d’œuvres exceptionnelles relevant de l’art sacré, tout en proposant aux visiteurs, dans son approche culturelle, d’en déchiffrer le sens. Avec la certitude que l’appropriation de ce patrimoine commun est indissociable de l’idéal laïque.

Concert de musique du monde qui se tiendra dans la très belle Cour de justice du XIVe siècle.

©Hanane Habib, droits réservés